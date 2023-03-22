Молдова: Санду підписала закон про перейменування державної мови на румунську

Президентка Молдови Мая Санду підписала ухвалений раніше парламентом закон про перейменування державної мови з молдовської на румунську, пише NewsMaker.md.

«Цей закон підтверджує історичну правду: державна мова в Молдові – румунська», – наводить видання слова глави держави.

За її словами, румунська – одна з офіційних мов Євросоюзу. «Ті, хто десятиліттями казав нам, що ми, громадяни Молдови, говоримо «молдавською», а не румунською мовою, переслідують лише одну мету: розділити нас. Тому що, розділивши народ, його легше підпорядкувати і контролювати. Тих, хто намагається нас розділити, хвилює не лінгвістика, а те, як утримати Молдову у стані вічного національного розбрату», – додала Санду.

Законопроєкт наприкінці лютого до парламенту внесла президентська фракція «Дія та солідарність». Депутати запропонували виконати рішення Конституційного суду 2013 року. Тоді суд ухвалив, що Декларація незалежності країни, в якій ідеться про те, що державною мовою є румунська, має перевагу перед Конституцією. Рішення Конституційного суду було обовʼязковим.

Проти законопроєкту виступили опозиційні комуністи та соціалісти. Вони запропонували виключити документ із порядку денного, але не набрали необхідних голосів.

Наприкінці 2020 року після інавгурації президентки Маї Санду на офіційному сайті глави держави змінено назву державної мови – з молдавської на румунську. Санду, окрім молдовського, має румунське громадянство.