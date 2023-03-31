«Російські кати і вбивці отримають справедливі вироки. Стовідсотково» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російські війська мають отримати законні та справедливі вироки.



«Головне слово сьогодні – справедливість. Справедливість – для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор окупанта. Відбулись наші спеціальні заходи – в Бучі, в річницю звільнення міста, і в Києві. Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – «Об’єднані заради справедливості», – сказав він у своєму відеозверненні.



За словами Зеленського, ці дії спрямовані на прискорення створення трибуналу щодо агресії Росії.



«Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати. І вони отримають. Стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Кожній державі, кожному лідеру, кожній міжнародній організації», – сказав президент.

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Наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.

За даними Офісу генпрокурора, за 33 дні окупації в Бучанському районі російські війська вчинили більш як 9000 воєнних злочинів: понад 1400 цивільних жителів було вбито, багато з них – закатовано. Серед загиблих – 37 дітей. Ще 52 дітей були поранені.