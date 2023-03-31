«Безкарності не буде» – Боррель про злочини Росії в Бучі

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у річницю визволення Бучі Київської області від російських військ заявив, що винні у воєнних злочинах будуть покарані.

«Минув рік із моменту виявлення воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі. Ношу в пам’яті жахливі картини. ЄС допомагає Україні розслідувати такі злочини і збирати докази. Безкарності не буде», – написав Боррель у твіттері 31 березня.

Наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.

За даними Офісу генпрокурора, за 33 дні окупації в Бучанському районі російські війська вчинили більш як 9000 воєнних злочинів: понад 1400 цивільних жителів було вбито, багато з них – закатовано. Серед загиблих – 37 дітей. Ще 52 дітей було поранено.

У річницю звільнення Бучі до України прибули премʼєр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович, а також президентка Молдови Мая Санду.