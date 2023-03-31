Президентка Молдови прибула до України

Президентка Молдови Мая Санду прибула до України 31 березня – в річницю визволення Бучі на Київщині від російських військ.

«Сьогодні народ Молдови і я разом зі світовою спільнотою згадуємо про терор, учинений рік тому проти цивільних жителів Бучі. Ми сумуємо і вшановуємо пам’ять невинних. Демократії мають працювати разом, щоб ці звірства були розслідувані й покарані», – йдеться в повідомленні у твіттері Санду.

Там також оприлюднене фото з Бучі разом із президентом України і головами урядів Словаччини, Словенії та Хорватії.

Раніше стало відомо, що премʼєр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну. Їхній візит приурочений до річниці визволення Бучі, голови урядів візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.

Наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.

За даними Офісу генпрокурора, за 33 дні окупації в Бучанському районі російські війська вчинили більш як 9000 воєнних злочинів: понад 1400 цивільних жителів було вбито, багато з них – закатовано. Серед загиблих – 37 дітей. Ще 52 дітей було поранено.