«Укрпошта» презентувала в Ірпені марку до річниці звільнення Київщини. На них – фото кореспондента Радіо Свобода

«Укрпошта» випустила нову марку, присвячену містам-супутникам Києва, які в 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України опинилися в епіцентрі бойових дій. На марках використані дві світлини Сергія Нужненка, фоторепортера Радіо Свобода, який у березні задокументував наслідки боїв у містах Буча та Ірпінь.

Зокрема, йдеться про спалену техніку на вулиці Вокзальній у Бучі та піший перехід через міст в Ірпені, де в березні люди втікали від окупації. Тираж, як зазначили в «Укрпошті», обмежений, і вже вранці 31 березня у відділеннях уже спостерігалася черга за маркою.

«Марка, яку ми запустили сьогодні в Ірпені, має назву «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель». Вона не про ті спогади, які триматимуть нас у лютому. Ні, це останнє, чого прагнули українці, віддаючи життя за свободу. Вона про те, що кожен із нас мусить зробити, щоб такого лютого ніколи більше не було, щоб у ДНК всіх наступних поколінь заклалась ненависть до всього імперського і повага до українського», – написав у телеграмі генеральний директор «​Укрпошти»​ Ігор Смілянський.

Поштовий набір містить три марки:

фото зі знищеною російською технікою у Бучі,

зруйнована переправа через річку Ірпінь, що слугувала основним шляхом для евакуації цивільних,

зображення літака АН-225 «Мрія» на аеродромі у Гостомелі (автор малюнка Олександр Нікітюк).

За рік широкомасштабної війни Росії проти України Укрпошта випустила кілька марок, за якими навіть стояли черги. Це, зокрема, марки «Русский корабль», «Воїни світла», «Пес Патрон», «Кримський міст», «Мрія» та інші.