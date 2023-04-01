Росія з 1 квітня перебрала головування в Раді безпеки ООН

Росія з 1 квітня починає головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік.

Представники Росії почнуть визначати питання порядку денного на засіданнях Радбезу ООН впродовж календарного місяця.

У Росії вже заявили, що в квітні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на відкритих дебатах в Раді безпеки ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше назвав головування Росії «поганим жартом».

Водночас перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі програми «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода) заявив, що протест української делегації проти головування Росії у Раді безпеки ООН буде неефективним.

Росія є одним із постійних членів Ради безпеки ООН разом із Китаєм, Великою Британією, Францією і Сполученими Штатами Америки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в грудні 2022 року повідомив, що Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і Організації загалом.