«Саботувати головування Росії в Радбезі ООН неефективно» – перший віцеспікер Ради

Протест української делегації проти головування Росії у Раді безпеки ООН буде неефективним, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі програми «Свобода. Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

Корнієнко пояснив, що дійсно існує така стратегія у дипломатів, коли можна зробити обструкцію і заходити й виходити із засідання, проте на майданчику ООН, де немає зрозумілого механізму – це не дуже ефективно.

«Це ефективно в ОБСЄ, де є механізм виключити Росію, але організація просто не хоче. А в ООН треба лишатися, треба працювати, там є не лише Росія, а ще 190 країн, які поки що нас не підтримують, але і не підтримують Росію, їм потрібні додаткові аргументи. Тому ми будемо з ними далі теж працювати», – сказав він.

Від 1 квітня представники Росії головуватимуть в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік, і почнуть визначати питання порядку денного на засіданнях ООН впродовж календарного місяця. У Росії вже заявили, що в квітні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на відкритих дебатах в Радбезі ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже назвав це головування «поганим жартом».

Росія є одним із постійних членів Ради безпеки ООН разом із Китаєм, Великою Британією, Францією і Сполученими Штатами Америки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в грудні 2022 року повідомив, що Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і Організації загалом.