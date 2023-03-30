Кулеба назвав «невдалим жартом» головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «невдалим жартом» головування Росії в Раді безпеки ООН з 1 квітня, заявивши, що світ не може бути безпечним місцем із РФ у Радбезі.

«Головування Росії в Раді безпеки ООН 1 квітня – невдалий жарт. Росія узурпувала своє місце; веде колоніальну війну; її лідер – воєнний злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем із Росією у Раді безпеки ООН», – написав Кулеба у твіттері вранці 30 березня.

Росія є одним із постійних членів Ради безпеки ООН разом із Китаєм, Великою Британією, Францією та Сполученими Штатами Америки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в грудні 2022 року повідомив, що Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і Організації загалом.