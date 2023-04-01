ISW прокоментував схвалення Путіним концепції зовнішньої політики перед головуванням РФ у Радбезі ООН

Кремль, ймовірно, вирішив оприлюднити нову концепцію зовнішньої політики напередодні початку головування Росії в Раді безпеки ООН, щоб створити інформаційні умови для майбутніх зусиль в ООН, спрямованих на формування антизахідної коаліції, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Раніше президент РФ Володимир Путін використовував зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу, і новий документ, ймовірно, має на меті підтримати спроби Кремля активізувати пропозиції країнам щодо формування антизахідного блоку. ISW вважає, що пропозиція Путіна сформувати антизахідний блок під час візиту Сі до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки Сі відмовився підтримати вигаданий Путіним геополітичний конфлікт із Заходом», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що зменшення економічної потужності Росії і деградація її військових зусиль в Україні «продовжують пропонувати мало стимулів» для країн, щоб виявляти серйозний інтерес до пропозиції.

Президент Росії Володимир Путін 31 березня затвердив нову концепцію зовнішньої політики, в якій Росія «не вважає себе ворогом Заходу» і є «оплотом русского міра». Про це йдеться в указі, розміщеному на сайті Кремля. Особливе місце у концепції приділено взаєминам із західними країнами.

Росія, як стверджується в документі, «не вважає себе ворогом Заходу, не ізолюється від нього, не має щодо нього ворожих намірів, розраховує на усвідомлення ним безперспективності конфронтації з Росією». Водночас, згідно з концепцією, «Росія має намір приділяти пріоритетну увагу усуненню рудиментів домінування США та інших недружніх держав у справах світу».

У Кремлі також зазначили, що «розглядають США як організатора та виконавця агресивної антиросійської політики, джерело ризиків для її безпеки». Автори документа вважають, що «відмова від антиросійської політики та велика самостійність від США сприятливо позначилися б на безпеці та добробуті європейських країн».

Росія грубо порушила міжнародне право, коли окупувала Крим, надала підтримку бойовикам на Донбасі, а торік здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Більшість країн Заходу засудили це посягання на територіальну цілісність України, що потягнуло за собою численні воєнні злочини з боку РФ. Москва усе це заперечує і продовжує агресивну війну проти України.

З 1 квітня починається головування Росії в Раді безпеки ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже назвав це головування «поганим жартом».

Росія є одним із постійних членів Ради безпеки ООН разом із Китаєм, Великою Британією, Францією і Сполученими Штатами Америки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в грудні 2022 року повідомив, що Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і Організації загалом.