Макрон хоче застерегти Китай від військової підтримки Росії

Президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня попередить свого китайського колегу Сі Цзіньпіна про те, що військова підтримка Росії у війні проти України буде катастрофічною, повідомили в офісі французького лідера.



«Якби Китай ухвалив це катастрофічне рішення, це мало б серйозний стратегічний вплив на конфлікт», – сказав журналістам радник Макрона, якого цитує AFP.



«Ми хочемо уникнути найгіршого, і тому нам потрібно спілкуватися з ними (китайцями) і представити нашу позицію», – сказав чиновник, додавши, що Франція хоче визначити «середньостроковий шлях для припинення конфлікту»



Цей діалог є ще більш важливим, оскільки «Китай є єдиною країною в світі, яка здатна мати негайний і радикальний вплив на конфлікт, в тому чи іншому напрямку», додав чиновник.



Ця заява прозвучала напередодні візиту президента Франції до Китаю наступного тижня.

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Китай ніколи публічно не підтримував вторгнення Росії в Україну, але також ніколи не критикував Москву через війну.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20-22 березня перебував із державним візитом у Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався. У ISW зауважують, що Сі не сигналізував про намір надати підтримку РФ у її війні проти України, окрім «розпливчастих дипломатичних запевнень», що, ймовірно, є кроком відступу від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів.