Ставлення Китаю до війни РФ в Україні визначить його відносини з Євросоюзом – фон дер Ляєн

Те, як Китай ставиться до війни Росії в Україні, вплине на його відносини з Європейським Союзом – про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на виступі в Брюсселі 30 березня.

Фон дер Ляєн вказала на те, що Китай є постійним членом Ради безпеки ООН і має обов’язок «грати конструктивну роль у підтримці справедливого миру».

«Цей мир може бути справедливим, тільки якщо базуватиметься на збереженні суверенітету та територіальної цілісності України. Україна буде визначати умови справедливого миру, який передбачає виведення російських військ. Будь-який мирний план, який фактично консолідує російську анексію, просто не є життєздатним. Ми маємо бути чесними зараз: те, як Китай продовжить взаємодіяти з війною Путіна, буде визначальним фактором для подальшого розвитку відносин Китаю з ЄС», – заявила вона.

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Фон дер Ляєн звернула увагу на демонстрацію Китаєм військової сили в Східнокитайському та Південнокитайському морях, а також на важливість збереження миру в Тайванській протоці. Водночас вона заявила про важливість збереження дипломатичних зв’язків та відкритих каналів комунікації з Пекіном.

«Ми маємо показати, що наша система та цінності забезпечують процвітання та безпеку. І завжди бути готовими говорити та працювати з тими, хто бачить світ інакше», – додала вона в своєму твітері.

Сі Цзіньпін перебував із державним візитом у Росії 20–22 березня, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

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В американському Інституті вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував.

На тлі підготовки візиту Сі до Москви західні ЗМІ писали, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним має намір переговорити із президентом України. Про підготовку розмови Сі та Зеленського розповідав і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Пізніше президент Зеленський в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun заявив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном.