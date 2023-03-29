«Ми готові бачити його тут» – Зеленський запросив Сі до України

Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press.

«Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував із ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше ніж рік, контактів не було», – цитує AP слова Зеленського.

Сі Цзіньпін перебував із державним візитом у Росії 20–22 березня, де провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.

В американському Інституті вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін не зміг отримати від переговорів із лідером Китаю те, чого очікував.

На тлі підготовки візиту Сі до Москви західні ЗМІ писали, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним має намір переговорити із президентом України. Про підготовку розмови Сі та Зеленського розповідав і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Пізніше президент Зеленський в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun заявив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном.