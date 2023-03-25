Байден запевнив, що «влада Китаю поки не постачала зброю Росії»

Китай поки що не надавав Росії зброю для використання у війні проти України, вважає президент США Джо Байден, пише видання Reuters.

«Протягом останніх трьох місяців я чув про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росії… Вони цього ще не зробили, але це не означає, що вони цього не зроблять. Але вони цього ще не зробили», – сказав Байден під час спільної пресконференції разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Зазначимо, кілька тижнів тому Сполучені Штати заявили, що мають інформацію про плани Китаю надати Росії летальну допомогу в її війні проти України.

Сі Цзіньпін приїхав із державним візитом до Росії 20 березня, тоді пройшли його неформальні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. 21 березня він провів офіційні зустрічі голови КНР із представниками влади Росії.

Візит Сі Цзіньпіна відбувається через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за підозрою в скоєнні воєнних злочинів.