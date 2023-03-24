Байден: США не шукають конфлікту з Іраном, але захищатимуть американців у Сирії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 березня заявив, що Вашингтон не прагне до конфлікту з Іраном, але діятиме, аби захистити свій персонал у Сирії та інших місцях.

«(США – ред.) готові діяти рішуче, щоб захистити наш народ. Саме це сталося минулої ночі», – заявив Байден після того, як наказав завдати авіаудару по об’єктах у Сирії, які використовуються групами, пов’язаними з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Байден, який спілкувався з журналістами під час візиту в Оттаву, Канада, віддав наказ про авіаудар після того, як американський підрядник був убитий і шестеро інших американців отримали поранення під час атаки 23 березня на північному сході Сирії. У ній звинуватили групи, пов’язані з Іраном. Безпілотник-камікадзе вдарив по об’єкту обслуговування на базі очолюваної США коаліції поблизу Хасаки на північному сході Сирії, повідомили в Пентагоні.

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У Пентагоні заявили, що два винищувачі F-15 завдали удару у відповідь рано ввечері 24 березня. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, внаслідок атаки загинуло 11 проіранських бойовиків – шість на складі зброї в місті Дейр-ель-Зур і ще п’ятеро на військових постах біля двох міст.

Пізніше 24 березня дві групи сирійських опозиційних активістів повідомили про нову хвилю авіаударів у східній Сирії по позиціях підтримуваних Іраном угруповань. Нова хвиля авіаударів сталася після ракетного обстрілу газового заводу Conoco, де розташована база американських військ. Наразі невідомо, чи здійснили цю атаку військові літаки США.

За заявою міністра оборони США Ллойда Остіна, розвідувальне співтовариство США встановило, що дрон, який убив американського підрядника, був іранського походження, але він не надав доказів на підтримку цих слів.

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У заяві зазначено, що «точні» удари у відповідь були спрямовані на захист персоналу США, були «пропорційними та цілеспрямованими» та мали на меті обмежити ризик ескалації та мінімізувати втрати.

Сполучені Штати залишили близько 900 військових на постах на північному сході Сирії, щоб протидіяти групам, пов’язаним із «Ісламською державою», і підтримувати очолювані курдами Сирійські демократичні сили в їхній боротьбі проти сирійського уряду.