МАГАТЕ: у Лівії зникли 2,5 тонни урану

Близько 2,5 тонни природного урану, що зберігався в охопленій війною Лівії, зникли безвісти, повідомило Агентство ООН з ядерної енергії (МАГАТЕ), що викликає занепокоєння щодо безпеки та розповсюдження.

Однак сили, пов’язані з воєначальником Халіфою Хафтаром, який бореться з лівійським урядом у столиці Тріполі, заявили пізно ввечері 16 березня, що вони знайшли матеріал. Інспектори ООН заявили, що намагаються це підтвердити.

Експерти кажуть, що кожну тонну природного урану, якщо вона буде отримана групою з технологічними засобами та ресурсами, з часом можна переробити на 5,6 кілограма матеріалу, придатного для зброї.