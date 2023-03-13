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Лукашенко підписав з Іраном «дорожню карту» співпраці до 2026 року

Лукашенко зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі (л)

Олександр Лукашенко, близький соратник російського президента Володимира Путіна, який перебуває з візитом в Ірані, 13 березня зустрівся з президентом Ібрагімом Раїсі і підписав із ним «дорожню карту» співпраці на 2023-2026 роки, повідомляє державне інформаційне агентство БелТА.

Згідно з повідомленням, йдеться про співпрацю Білорусі та Ірану у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сфері освіти, культури, мистецтва, ЗМІ і туризму

«Ви можете на нас покластися», – сказав Лукашенко керівництву Ірану.

Білорусь не є прямим учасником розв’язаної Росією війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку Росії. У лютому минулого року влада Білорусі дозволила російським військам увійти в Україну через білоруську територію.

З початку війни Іран зміцнив свої зв’язки з російською армією, включаючи поставки бойових безпілотників військам РФ.

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