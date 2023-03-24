США завдали ударів по об’єктах Ірану в Сирії – Пентагон

Збройні сили США завдали точних повітряних ударів по об’єктах у східній Сирії, які використовуються силами, пов’язаними з іранським Корпусом вартових іранської революції (КВІР), йдеться у заяві Пентагону від 23 березня.

За повідомленням, удари були завдані у відповідь за вбивство американського підрядника і поранення п’ятьох військовослужбовців США і ще одного американського підрядника під час атаки безпілотника іранського походження на технічну базу коаліції на північному сході Сирії.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Британії, повідомила, що під час удару було вбито вісім проіранських бойовиків.

Як повідомляє «Голос Америки», США мають близько 900 військових у східній Сирії для допомоги силам сирійських курдів запобігти відродженню екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, старший офіцер США і голова Центрального командування США, яке контролює військові операції США на Близькому Сході, попередили законодавців на слуханнях 23 березня, що Іран продовжує дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, підтримує там екстремістські групи і проксі-сили.

За словами командувача Центрального командування генерала Еріка Курілли, з січня 2021 року іранські проксі атакували війська США в Іраку та Сирії 78 разів за допомогою безпілотників і ракет.