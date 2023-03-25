Обговорили «зернову угоду»: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним – ЗМІ

У суботу, 25 березня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, пише видання Hurriyet.

«Як стало відомо, під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни», – йдеться в повідомленні.

Вказується, що сторони також обговорювали «зернову угоду». Під час розмови Ердоган «подякував Путіну за його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи».

«Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом переговорів», – передають турецькі ЗМІ.

14 березня Туреччина, яка є учасником переговорів, заявила, що Росія погодилася підтримати 60-денне продовження зернової угоди. Водночас, за даними Анкари, переговори щодо продовження угоди ще тривають.

Україна каже, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про строки 60 днів. За словами міністра інфраструктура України Олександра Кубракова, угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів.

Зазначимо, 18 березня «зернову угоду» продовжили ще на 120 днів.