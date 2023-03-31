Путін затвердив концепцію зовнішньої політики, в якій РФ – не ворог Заходу, а США – «організатор» антиросійської політики

Президент РФ Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики, в якій Росія «не вважає себе ворогом Заход» і є «оплотом русского міра», йдеться в указі, розміщеному на сайті Кремля.

Особливе місце у концепції приділено взаєминам із західними країнами.

Росія, як стверджується в документі, «не вважає себе ворогом Заходу, не ізолюється від нього, не має щодо нього ворожих намірів, розраховує на усвідомлення ним безперспективності конфронтації з Росією». Водночас, згідно з концепцією, «Росія має намір приділяти пріоритетну увагу усуненню рудиментів домінування США та інших недружніх держав у справах світу».

У Кремлі також зазначили, що «розглядають США як організатора та виконавця агресивної антиросійської політики, джерело ризиків для її безпеки». Автори документа вважають, що «відмова від антиросійської політики та велика самостійність від США сприятливо позначилися б на безпеці та добробуті європейських країн».

Згідно з новою концепцією, Росія «жорстко припинятиме антиросійські кроки» інших країн і відповідатиме на погрози на свою адресу «симетрично та асиметрично». Також у документі зазначено, що збройні сили РФ використовуються для відбиття та запобігання нападу на Росію чи її союзників.

Пріоритетом гуманітарної політики РФ за кордоном, згідно з документом, є «протидія кампанії русофобії, захист російської мови, російської культури, спорту, Російської православної церкви від дискримінації». Також Москва виступає за об’єднання міжнародних зусиль із захисту «традиційних духовно-моральних цінностей».

Росія грубо порушила міжнародне право, коли окупувала Крим, надала підтримку бойовикам на Донбасі, а торік здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Більшість країн Заходу засудили це посягання на територіальну цілісність України, що потягнуло за собою численні воєнні злочини з боку РФ. Москва усе це заперечує і продовжує агресивну війну проти України.