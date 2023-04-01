За добу ЗСУ відбили понад 50 атак російської армії – Генштаб

Бійці ЗСУ відбили понад 50 атак російських військових на сході, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу.

За інформацією військових, армія РФ завдала два ракетних, 25 авіаційних ударів та здійснила шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

«Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Сьогодні Російська Федерація знову завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети. У результаті ворожих атак є поранені серед цивільного населення», – повідомили в Гештабі ЗСУ.

Також відомо, що російська армія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 50 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», – йдеться у вечірньому зведенні.

Відомо також, що впродовж доби авіація Сил оборони «завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.