На Харківщині підірвався чоловік – влада

На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, повідомив у телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов 1 квітня.

«Близько 15:30 у селі Довгалівка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав поранення 59-річний чоловік. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Очільник області вкотре закликав жителів пам'ятати про високу мінну небезпеку в регіоні.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.