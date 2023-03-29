Біля Барвінкового на Харківщині авто підірвалося на міні: двоє людей загинули і двоє поранені

У середу поблизу Барвінкового в Ізюмському районі Харківської області автомобіль, що їхав ґрунтовою дорогою, наїхав на протитанкову міну.
«Унаслідок вибуху дві людини загинули одразу, ще дві дістали травм», – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
У ДСНС укотре нагадали про необхідність бути обережними.
«Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – попередили рятувальники.
На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.
За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.
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