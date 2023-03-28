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ОК «Південь» попереджає про мінну небезпеку на півдні через шторм на Чорному морі

Українські військові знешкоджують морську міну, викинуту на берег штормом, під час масштабного вторгнення Росії до України. Фото оприлюднило Міноборони України 16 травня 2022 року

Штормова погода посилює мінну небезпеку, повідомляє оперативне командування «Південь» 28 березня.

«З початку року вже близько 2️0 мін винесло море у прибережну зону Одещини, Миколаївщини та Грузії. Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування», – заявило командування.

За його даними, цього року через такі міни ніхто не постраждав, проте такі випадки можливі влітку.

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«Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та норм воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряних тривог», – закликають військові.

Крім того, ОК «Південь» фіксує сім російських кораблів у Чорному морі, з них один підводний ракетоносій із залпом до чотирьох крилатих ракет «Калібр».

Днями на Одещині у селі Сичавка здетонувала морська міна російських військових.

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