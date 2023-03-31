Троє енергетиків підірвалися на міні на Херсонщині – ОВА

У селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися троє енергетиків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один – зазнав поранення. На місці вже працюють бригади швидкої допомоги», – написав Прокудін у телеграмі 31 березня.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.