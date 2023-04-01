Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

План Москви і заяви Лукашенка та Орбана. Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?

Президент Росії Володимир Путін (архівне фото)
(Рубрика «Точка зору»)

Під час свого виступу із посланням білоруському народу Олександр Лукашенко майже половину часу говорив про війну в Україні, погрожував та виступав із… миротворчими пропозиціями.

За словами Олександра Лукашенка, альтернативою використанню Росією «всієї своєї могутності» мають стати переговори без попередніх умов, які зафіксують припинення вогню та розведення військ.

Важко уявити собі, що Лукашенко виступив із цими ініціативами самостійно, без погодження з Кремлем. Тим більше, що у Москві відреагували на ці його пропозиції негайно: прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пообіцяв, що Лукашенко зможе обговорити свої пропозиції з Володимиром Путіним вже наступного тижня, перед засіданням Вищої Державної ради Союзної держави.

Цікаво, що пропозиції щодо припинення вогню без попередніх умов ми чуємо не лише від Лукашенка. З аналогічною пропозицією виступив й інший політик, який відомий своїми особливими стосунками з Путіним – прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) позує для фото з Олександром Лукашенком під час візиту до Білорусі. Мінськ, 5 червня 2020 року
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) позує для фото з Олександром Лукашенком під час візиту до Білорусі. Мінськ, 5 червня 2020 року
Пропозиція Орбана практично відтворює пропозицію Лукашенка – і навпаки. Отже, це і є план Москви

Орбан запропонував угорському парламенту ухвалити постанову про припинення вогню. «Ми маємо говорити не про мирні переговори, а про припинення вогню. Якщо буде припинення вогню, тоді є шанс подумати про перебіг мирних переговорів. Насамперед має бути припинення вогню, щоб більше не гинули люди, щоб більше не руйнувалися міста, щоб більше не гинули цивільні. Якщо це буде, тоді може бути прорив», – заявив Орбан.

Уьтиматум демонструє не силу, а слабкість Росії

Не треба доводити, що пропозиція Орбана практично відтворює пропозицію Лукашенка – і навпаки. Отже, це і є план Москви, її новий ультиматум: припинення вогню та розведення військ або ядерний удар.

Кремль побоюється наслідків можливого українського контрнаступу, звільнення нових територій від загарбників

Але цей ультиматум демонструє не силу, а слабкість. Він свідчить, що Кремль побоюється наслідків можливого українського контрнаступу, звільнення нових територій від загарбників. І запобігти цьому хоче не за допомогою військових, а за допомогою політичних інструментів. Хоче зупинити українські війська, не дозволити їм наступати на позиції агресора, отримати можливість краще підготуватись до власного наступу та нової окупації українських територій. Але щоб не демонструвати слабкості, воліє, щоб із миротворчими пропозиціями виступали союзники, а не самі представники російського політичного керівництва.

При цьому те, що і в цій ситуації Кремль сприймає перемир’я виключно як військову хитрість, свідчить реакція кремлівських чиновників на слова Орбана про можливе введення на територію України західних миротворців.

Кремль цікавить інше – щоб його власним військам ніхто не міг завадити окупувати нові регіони України!

Здавалося б, якщо Росія справді хоче миру, чому б їй не підтримати введення таких військ? Адже їхня присутність гарантує, що війна не відновиться знову, що українська армія не почне наступати на «нові регіони Росії»!

Але в тому й річ, що Кремль цікавить інше – щоб його власним військам ніхто не міг завадити окупувати нові регіони України! А присутність військ НАТО чи Євросоюзу стане серйозною перешкодою для продовження агресії. Саме тому Москві не потрібний мир. Російське керівництво хоче перемир’я «по-лукашенківськи» – тимчасового перепочинку для своєї армії та гарантії того, що деокупація захоплених Росією українських територій не відбудеться.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

  • Зображення 16x9

    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Ультраправі депутати залишили залу під час виступу Зеленського в парламенті Австрії 67304 views

2

Понад третина учасників Саміту за демократію не підписали підсумкову декларацію 32651 views

3

Комісію МКІП знову не пустили в Києво-Печерську лавру 27358 views

4

«Він не готовий» – у Держдепартаменті США прокоментували ймовірну участь Путіна у переговорах про мир 10472 views

5

Розвідка Британії повідомила, скільки систем «Зоопарк-1М» втратила Росія і чому їй важко відновити їх парк 7578 views

6

Голова ОВА розповів про наслідки ракетної атаки на Харків 6621 views

7

Лукашенко в «посланні народу і парламенту» вперше прокоментував питання ядерної зброї в Білорусі 6483 views

8

США: Трамп став першим президентом, проти якого висунули кримінальні обвинувачення 4947 views

9

Засуджений за антивоєнний малюнок дочки росіянин, який втік з-під домашнього арешту, затриманий у Мінську 4828 views

10

«Ніхто тікати не збирається» – мер окупованих Олешок про армію РФ 3043 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG