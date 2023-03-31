Дивні «миротворці» виглядають комічно – в ОПУ прокоментували заяви Лукашенка щодо війни в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на останні заяви Олександра Лукашенка про перемир’я в Україні на основі нинішньої лінії фронту.

«Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право РФ залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні «миротворці» виглядають комічно», – написав Подоляк у твітері.

Найближчий союзник президента РФ Володимира Путіна Олександр Лукашенко сьогодні у своєму виступі з посланням до парламенту та білоруського народу звинуватив владу України і Захід у тому, що йде війна. Лукашенко також пригрозив ядерною війною: за його словами, «якщо керівництво Росії зрозуміє, що буде розвал Росії, буде застосовано ядерну зброю».

У зв’язку із цим він назвав небезпечними плани контрнаступу Збройних сил України. «Це найгірше, що можливо за нинішніх умов. Тому що може перекреслити всі надії на переговорний процес і призведе до незворотної ескалації конфлікту», – заявив союзник Путіна.

Лукашенко закликав до перемир’я в Україні на основі нинішньої лінії фронту, «без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили та техніки». За його словами, якщо таке перемир’я буде порушено, російські військові матимуть право застосувати «і збіднений, і збагачений» уран – тут також звучить натяк застосування ядерної зброї.

Як Україна, так і країни Заходу, що її підтримують, заявляють, що перемир’я в нинішніх умовах, без виведення російських військ з території країни, неприйнятне.

Білорусь надає Росії сприяння у її війні проти України, проте прямо не бере участі у бойових діях. При цьому в країні розміщено російський контингент та військову авіацію. Сховище для тактичної ядерної зброї, за словами Путіна, має бути споруджено до 1 липня. Плани розмістити цю зброю в Білорусі викликали осуд США та їхніх союзників.

У РНБО України після заяви Путіна зазначили, що Кремль взяв Білорусь в «ядерні заручники». НАТО називає ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною.