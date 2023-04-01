Британська розвідка проаналізувала перебування Герасимова на посаді командувача військ РФ в Україні

Розвідка Великої Британії проаналізувала перебування на посаді командувача російських військ в Україні начальника російського Генштабу Валерія Герасимова, заявивши, що за цей час війська РФ досягли «незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат».

«Перебування Герасимова на посаді характеризувалося спробами розпочати загальний зимовий наступ із метою поширення російського контролю на весь Донбас. Вісімдесят днів по тому стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився. На кількох напрямках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч втрат, значною мірою змарнувавши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої «часткової мобілізації», – йдеться в повідомленні.

«Після десяти років роботи начальником Генштабу Росії існує реалістична можливість того, що Герасимов виходить за межі того, наскільки довго політичне керівництво Росії толеруватиме невдачі», – додали в розвідці.

11 січня 2023 року командувачем Об’єднаного угруповання російських військ, які ведуть війну в Україні, став начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов. На цій посаді він змінив Сергія Суровікіна, який став одним із трьох заступників Герасимова.

Україна і Захід оцінили такі кадрові зміни, як свідчення проблем всередині російського війська і «системні виклики» у війні для Росії.