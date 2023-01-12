Пентагон про нову посаду Герасимова: відображає «системні виклики» для Росії

Призначення Росією нового керівника угруповання російських сил в Україні, ймовірно, відображає «системні виклики» для Росії, заявив речник Міноборони США Пат Райдер.



За його словами, оголошення Валерія Герасимова, начальника російського Генерального штабу, головним командувачем російського угруповання в Україні, демонструє «деякі системні виклики, з якими російські військові стикнулися з початку цього вторгнення».



«Ми говорили про деякі з цих речей з точки зору проблем матеріально-технічного забезпечення, проблем командування та управління, проблем із забезпеченням, моралі та значною мірою великої нездатності досягти стратегічних цілей, які вони перед собою поставили», – сказав Райдер, якого цитує CNN.



Райдер сказав, що Пентагон «продовжуватиме стежити» за такими кадровими змінами.



«Я думаю, що світ воліє бачити, як Росія зосередиться на виході з України та порятунку невинних життів, а не витрачатиме час на численні кадрові перестановки, і російські солдати та їхні сім’ї, ймовірно, також хотіли б бачити це», – сказав речник Міноборони США.

11 січня 2023 року у Міноборони РФ заявили, що керівник Збройних сил Росії, начальник Генштабу (ГШ) Валерій Герасимов приступить до виконання обов’язків командувача «військовою спецоперацією» в Україні. У Герасимова буде три заступники, включно з його попередником генералом Сергієм Суровікіним.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого посади командувача угруповання військ у зоні так званої спецоперації не існувало. 8 жовтня командувачем був призначений Сергій Суровікін. Із його іменем пов’язували нову тактику російських військ – масовані удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Суровікін також після свого призначення говорив про можливість «непростих рішень» щодо Херсона. Незабаром після цього російські війська вийшли з Херсона та з правого берега Дніпра.

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Щодо призначення Суровікіна схвально відгукувалися лідер Чечні Рамзан Кадиров та голова «ПВК Вагнера» Євген Пригожин. Герасимова ж Кадиров піддав завуальованій критиці як і низку так званих патріотичних блогерів.

Напередодні генерал Олександр Лапін, який зазнавав прямої критики від лідера Чечні Рамзана Кадирова та голови «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, був призначений начальником штабу Сухопутних військ.