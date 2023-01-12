Пентагон про нову посаду Герасимова: відображає «системні виклики» для Росії

Призначення Росією нового керівника угруповання російських сил в Україні, ймовірно, відображає «системні виклики» для Росії, заявив речник Міноборони США Пат Райдер.
За його словами, оголошення Валерія Герасимова, начальника російського Генерального штабу, головним командувачем російського угруповання в Україні, демонструє «деякі системні виклики, з якими російські військові стикнулися з початку цього вторгнення».
«Ми говорили про деякі з цих речей з точки зору проблем матеріально-технічного забезпечення, проблем командування та управління, проблем із забезпеченням, моралі та значною мірою великої нездатності досягти стратегічних цілей, які вони перед собою поставили», – сказав Райдер, якого цитує CNN.
Райдер сказав, що Пентагон «продовжуватиме стежити» за такими кадровими змінами.
«Я думаю, що світ воліє бачити, як Росія зосередиться на виході з України та порятунку невинних життів, а не витрачатиме час на численні кадрові перестановки, і російські солдати та їхні сім’ї, ймовірно, також хотіли б бачити це», – сказав речник Міноборони США.
11 січня 2023 року у Міноборони РФ заявили, що керівник Збройних сил Росії, начальник Генштабу (ГШ) Валерій Герасимов приступить до виконання обов’язків командувача «військовою спецоперацією» в Україні. У Герасимова буде три заступники, включно з його попередником генералом Сергієм Суровікіним.
З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого посади командувача угруповання військ у зоні так званої спецоперації не існувало. 8 жовтня командувачем був призначений Сергій Суровікін. Із його іменем пов’язували нову тактику російських військ – масовані удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Суровікін також після свого призначення говорив про можливість «непростих рішень» щодо Херсона. Незабаром після цього російські війська вийшли з Херсона та з правого берега Дніпра.
Читайте також: ISW: втеча російських військ із Херсона підірвала довіру до Путіна та розпалює розкол у Кремлі
Щодо призначення Суровікіна схвально відгукувалися лідер Чечні Рамзан Кадиров та голова «ПВК Вагнера» Євген Пригожин. Герасимова ж Кадиров піддав завуальованій критиці як і низку так званих патріотичних блогерів.
Напередодні генерал Олександр Лапін, який зазнавав прямої критики від лідера Чечні Рамзана Кадирова та голови «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, був призначений начальником штабу Сухопутних військ.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ