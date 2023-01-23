«Відірваний від реальності» – британська розвідка про те, яким вважають командувача військ РФ в Україні

Призначеного нещодавно новим керівником угруповання російських сил в Україні Валерія Герасимова у контексті його перших кроків усередині армії РФ вважають «відірваним від реальності» і таким, що зосереджується не на суті справи, заявили у британській розвідці. Про такі настрої російських сил йдеться в повідомленні розвідки, опублікованому в твітері Міністерством оборони Великої Британії.

«Російські сили продовжують стикатися з оперативним глухим кутом і важкими втратами. Те, що Герасимов приділяє пріоритетну увагу переважно незначним нормативним актам, ймовірно, підтверджує побоювання багатьох його скептиків у Росії. Разом із міністром оборони Сергієм Шойгу його все частіше вважають відірваним від реальності та зосередженим на подачі, а не на суті справи», – йдеться в повідомленні.

У цьому зв’язку в британській розвідці звертають увагу на спроби Герасимова покращити дисципліну у військах через заборону неформальної форми, поїздки на цивільних авто, використання мобільних телефонів, нестандартних стрижок, гоління солдатів тощо.

11 січня командувачем Об’єднаного угруповання російських військ, які ведуть війну в Україні, став начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. На цьому пості він змінив Сергія Суровікіна, який тепер став одним із трьох заступників Герасимова.

Україна і Захід оцінили такі кадрові зміни, як свідчення проблем всередині російського війська і «системні виклики» у війні для Росії.