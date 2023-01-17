В ISW прокоментували реакцію російських військових блогерів на призначення Герасимова

Призначення начальника Генерального штабу Росії генерала армії Валерія Герасимова командувачем російськими військами в Україні не викликало значної хвилі критики в дискурсі російських провоєнних блогерів, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Вони здебільшого стверджували, що призначення Герасимова означає, що Міністерство оборони Росії знову бере на себе відповідальність за війну. Блогери пов’язують призначення Герасимова з кількома поточними проблемами, включаючи внутрішню напруженість у Міністерстві оборони; конфлікт між МО і групою Вагнера; і поганий воєнний стан», – йдеться в повідомленні.

Військові блогери також заявили, що доля власної військової кар’єри Герасимова залежить від довгострокового результату війни. «Деякі більш критичні націоналістичні голоси заявили, що призначення Герасимова є прикладом неспроможності Кремля винести уроки зі своїх історичних поразок, враховуючи те, що Герасимову не вдалося втримати окуповані території на півночі України на початку війни, але такий дискурс був обмеженим», – вказують аналітики.

В ISW зауважують, що «неоднозначна, але апатична відповідь» військових блогерів може свідчити про їхні сподівання, що російське Міноборони і Кремль починають реалістично уявляти війну в Україні, запровадивши централізовану структуру командування, щоб взяти на себе керівництво військовою кампанією.

11 січня 2023 року в Міноборони РФ заявили, що начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов приступить до виконання обов’язків командувача «військовою спецоперацією» (так у Росії офіційно називають війну) в Україні. У Герасимова буде три заступники, включно з його попередником на посаді генералом Сергієм Суровікіним.

Від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого посади командувача угруповання військ у зоні так званої спецоперації не існувало. 8 жовтня командувачем був призначений Сергій Суровікін.

Із його іменем пов’язували нову тактику російських військ – масовані удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Суровікін також після свого призначення говорив про можливість «непростих рішень» щодо Херсона. Незабаром після цього російські війська вийшли з Херсона та з правого берега Дніпра.

Щодо призначення Суровікіна схвально відгукувалися лідер Чечні Рамзан Кадиров та голова «ПВК Вагнера» Євген Пригожин. Герасимова ж Кадиров піддав завуальованій критиці, як і низка так званих патріотичних блогерів.