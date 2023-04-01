Конгрес США погодився продати Польщі керовані протитанкові ракети

Конгрес США передасть Польщі керовані протитанкові ракети класу «повітря-земля», розповів віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у твіттері.

«Конгрес США схвалив закупівлю Польщею 800 ракет Hellfire, якими будуть оснащені польські вертольоти підтримки AW149, а також Apache. Починаємо переговори щодо ціни», – розповів Блащак.

AGM-114 Hellfire це керована протитанкова ракета класу «повітря-земля». Вона застосовується з гелікоптерів, літаків, безпілотних апаратів та наземних транспортних засобів.

Російський президент Володимир Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже протягом тривалого часу нібито просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.