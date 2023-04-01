Україна закупить у Польщі 100 БТР «Росомаха» – Моравецький

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Україна закупить у Польщі 100 бронетранспортерів «Росомаха».

«Українська армія закупить у нас 100 «Росомах», які виробляють у Семяновицях-Шльонських. «Росомахи» – це бронетранспортери найвищого класу», – написав Моравецький у твіттері 1 квітня.

Він додав, що покупка буде оплачена за кошти ЄС і США.

У березні голова польського уряду заявив, що Польща може надати Україні свої винищувачі МІГ протягом 4-6 тижнів.

Раніше цього тижня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі з представниками ЄС заявив, що у рамках підготовки до контрнаступальної операції Україні необхідні «насамперед важка техніка і підготовлені резерви».