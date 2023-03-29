Польща вимагає скасування «ганебного» рішення МОК щодо росіян та білорусів – Моравецький

Рекомендація Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських та білоруських спортсменів до змагань є «ганебною», заявив 29 березня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Ми створимо коаліцію держав і разом вимагатимемо, щоб МОК скасував це погане і неправильне рішення», – сказав Моравецький на пресконференції.

28 березня міністр спорту Німеччини Ненсі Фезер назвала «ляпасом» для українських спортсменів рекомендацію МОК. «Міжнародний спорт має беззаперечно засудити жорстоку агресивну війну Росії. Це можна зробити лише за умови повного виключення російських та білоруських спортсменів», – вважає вона.

У самій Росії вважають «дискримінаційними» критерії, запропоновані Міжнародним олімпійським комітетом для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Про це сказав голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков, не уточнивши, які саме умови не влаштовують Москву.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

Багато російських та білоруських спортсменів-олімпійців формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн.