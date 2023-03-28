У Росії вважають умови МОК для повернення до змагань «дискримінаційними»

Голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков заявив 28 березня, що критерії, рекомендовані Міжнародним олімпійським комітетом для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань є «дискримінаційними».

«Оголошені критерії повернення на міжнародні змагання є неприйнятними. Це дискримінація за національною ознакою», – заявив Поздняков, якого цитують російські інформагентства. Які саме умови не влаштовують Москву, російський спортивний чиновник не уточнив.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Комітет назвав такі умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

Багато російських та білоруських спортсменів-олімпійців формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн.