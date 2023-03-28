МОК рекомендував допустити до змагань росіян і білорусів у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Рішення 28 березня ухвалив виконавчий комітет МОК на засіданні у швейцарській Лозанні.

Комітет назвав умови допуску спортсменів:

вони мають виступати в нейтральному статусі, без використання прапорів, гімнів та символіки своїх країн;

вони мають виступати індивідуально, без допуску до командних змагань;

спортсмени не повинні підтримувати вторгнення в Україну;

спортсмени не повинні бути представниками збройних сил чи силових відомств.

Ці рекомендації не стосуються Олімпійських ігор 2024 року в Парижі та 2026 року в Мілані.

Багато російських та білоруських спортсменів-олімпійців формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн.

Російських та білоруських спортсменів було відсторонено від міжнародних змагань у відповідь на вторгнення Росії в Україну. У січні 2023 року МОК запропонував дозволити їм змагатися, якщо вони не висловлювалися за війну в Україні та не вживають допінгу.

У лютому 2023 року 35 країн, у тому числі Велика Британія, заявили, що, як і раніше, підтримують усунення спортсменів з Росії та Білорусі. Президент України Володимир Зеленський також закликав не допускати росіян до Олімпіади, зазначивши, що лише їхня присутність буде «маніфестацією насильства та беззаконня».

У грудні 2022 року за допуск до Олімпіади-2024 росіян та білорусів під нейтральними прапорами висловився президент МОК Томас Бах.