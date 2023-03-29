Держдепартамент США «стурбований» зв’язками російських і білоруських спортсменів із армією

Державний департамент продовжує консультуватися з Олімпійським і Паралімпійським комітетом щодо можливого допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань – про це заявив на брифінгу 28 березня перший заступник речника Державного департаменту Ведант Патель.

Таким чином він відповів на питання журналіста про відповідні рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

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«Ми продовжуємо консультуватися з Олімпійським і Паралімпійським комітетом США та іншими країнами-однодумцями, переглядаючи рекомендації МОК міжнародним федераціям щодо потенційної участі російських або білоруських спортсменів. Ми все ще серйозно стурбовані прямими зв’язками між олімпійськими та паралімпійськими спортсменами та російською та білоруською армією та національними органами безпеки, а також механізмами примусу МОК, які не були описані в новинах, опублікованих сьогодні», – сказав Патель.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

Багато російських та білоруських спортсменів-олімпійців формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн.