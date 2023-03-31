Резніков повідомив 40 представникам країн ЄС, що насамперед потрібно Україні для контрнаступу

Міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі з делегацією Комітету Європейського союзу з питань політики й безпеки, в якій брали участь 40 представників європейських країн, розповів про потреби України для успішного контрнаступу, повідомила пресслужба Міноборони.

Зустріч пройшла 30 березня, уточнили в МОУ.

Міністр оборони поінформував європейських партнерів про поточний стан ситуації на передовій, зокрема на північному, східному та південному напрямках. Також окрему увагу він акцентував на наданні допомоги Силам оборони України з боку ЄС і професійній підготовці українських військовослужбовців за кордоном.

«Щиро вдячний вашим країнам за системну підтримку і здійснену роботу. Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою. Проте ми готуємося до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні, насамперед, важка техніка і підготовлені резерви. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня. Я особисто переконався, що українські захисники і захисниці мають високий бойовий дух», – сказав Резніков.

Міністр наголосив, що Київ очікує на майбутній Вільнюський саміт НАТО, який має засвідчити, що Україна є не лише надійним партнером Альянсу, а й країною, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього.

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«Головною загрозою для НАТО є Росія. І лише Україна на практиці знає, як боротися з ворогом всього цивілізованого світу. Тож набуття нашою державою членства в Північноатлантичному альянсі та Євросоюзі – є одним із ключових елементів міцної системи міжнародної безпекової архітектури», – сказаи міністр.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.