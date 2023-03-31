В ISW пояснили, чому Путін навряд чи направить призовників на війну проти України

Президент Росії Володимир Путін навряд чи направить строковиків для участі в бойових діях в Україні через побоювання за стабільність свого режиму, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що Путін 30 березня підписав указ про проведення весняного призову в армію, в рамках якого в період з 1 квітня до 15 липня планують призвати 147 тисяч осіб.

«Путін, як і раніше, навряд чи направить призовників для участі в бойових діях в Україні через побоювання за стабільність свого режиму... Використання Путіним призовників у зимово-весняний період 2022 року викликало соціальну напругу в Росії, і Путін навряд чи буде ризикувати стабільністю свого режиму, відправляючи новопризваних військовослужбовців на передову», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ISW, Путін, ймовірно, вважає, що політична ціна відправки призовників на передову є вищою, ніж російської мобілізації у вересні 2022 року.

«У відповідь на контрнаступ України в Харківській області у вересні 2022 року Путін не відправляв призовників із циклів призову навесні 2022 року, а натомість мобілізував резервістів для стабілізації лінії фронту. Це рішення вказує на те, що Путін надає перевагу мобілізації резервістів, а не відправці призовників у бій – ймовірно, з політичних міркувань – навіть незважаючи на те, що призовники, які вступають в останні місяці свого річного терміну служби, можуть воювати ефективніше, ніж цивільні резервісти», – зауважують аналітики.

Вони також додали, що початок нового призовного періоду, навіть за незначного збільшення кількості призовників, може фактично скоротити російські можливості з підготовки резервістів й інших військовослужбовців, набраних за допомогою прихованих кампаній мобілізації.

«Росія має обмежений навчальний потенціал, і виділення його на підготовку строковиків, які не будуть воювати в 2023 році, позбавляє Кремль можливості готувати резервістів і добровольців, які воюватимуть. Кремль може прагнути збільшити свої сили в Україні, примушуючи призовників весни 2022 року, які закінчують річну службу, підписувати військові контракти, оскільки ці щойно звільнені призовники потребуватимуть менше додаткової підготовки перед відправкою в Україну. Наскільки успішними будуть такі зусилля, зовсім не ясно», – йдеться у звіті.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що з 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії, для цього Міністерство оборони РФ розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані ці контракти. Як повідомляла російська служба Радіо Свобода, одразу кілька регіональних засобів інформації опублікували загальну цифру контрактників, якими, за планами Міноборони, необхідно поповнити війська – 400 тисяч.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що чисельність російських військовослужбовців у 2022 році зросла на 500 тисяч осіб.