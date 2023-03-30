У розвідці Британії прокоментували плани Росії з розширення армії

Російська влада, за повідомленнями ЗМІ, готується розпочати велику військову кампанію з набору додаткових 400 тисяч військових, презентуючи це як залучення добровольців, професійних кадрів, а не як нову обов’язкову мобілізацію, пише 30 березня британська розвідка.

За повідомленням, «дуже малоймовірно», що під час кампанії вдасться залучити 400 тисяч справжніх добровольців.

«Існує реалістична ймовірність того, що на практиці ця різниця буде розмитою, і що регіональна влада намагатиметься досягти встановлених цілей набору, примушуючи чоловіків вступати до армії. Російська влада, ймовірно, обрала нібито «добровольчу модель», щоб задовольнити дефіцит персоналу, з метою мінімізації внутрішнього інакомислення», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в твіттері Міністерства оборони Великої Британії.

При цьому, як кажуть у розвідці, відновлення бойової могутності Росії в Україні вимагатиме не лише персоналу; Росії потрібно більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що з 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії, для цього Міністерство оборони РФ розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані ці контракти. Як повідомляла російська служба Радіо Свобода, одразу кілька регіональних засобів інформації опублікували загальну цифру контрактників, якими, за планами Міноборони, необхідно поповнити війська – 400 тисяч.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що чисельність російських військовослужбовців у 2022 році зросла на 500 тисяч осіб.

Офіційна російська статистика наводить цифру 400 тисяч військових. Проте, зазначають аналітики Bloomberg, ці дані є неповними. Вони не враховують близько 100 тисяч осіб, набраних до структур, які формально не належать армії, наприклад, угруповання ПВК «Вагнер».

При цьому російська влада в жовтні 2022 року заявила, що за мобілізацією до армії було призвано 300 тисяч осіб.

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона впродовж трьох років. Передбачається, що майже половина з них будуть контрактниками. Також у Росії Державна дума розглядає підвищення граничного віку служби за призовом з 27 до 30 років.