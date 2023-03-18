РФ може готувати розширення призову у військо – британська розвідка

РФ, ймовірно, готує розширити призов до армії, щоб забезпечити свої військові потреби, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Росія, як і раніше, офіційно забороняє призовникам брати участь в операціях в Україні, хоча щонайменше сотні людей, ймовірно, пройшли службу через адміністративну плутанину або після того, як їх змусили підписати контракти. Багато 18-21-річних чоловіків нині претендують на звільнення від призову у зв’язку з вищою освітою. Влада, швидше за все, змінить вікову групу, щоб збільшити чисельність військовослужбовців, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити», – йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

Британські експерти кажуть: «навіть якщо Росія продовжить утримуватися від використання призовників на війні, ці додаткові призовники вивільнять більшу частину професійних військових для участі у бойових діях».

Таким чином британська сторона проаналізувала внесення у Держдуму РФ 13 березня законопроєкту про зміну вікового цензу для призову на військову службу чоловіків віком 21-30 років із нинішніх 18-27 років.

Закон, найімовірніше, буде ухвалений і набере чинності у січні 2024 року.