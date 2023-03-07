В Україні вперше винесли заочний вирок за незаконний призов у Криму – прокуратура АРК

Суд в Україні вперше виніс вирок у справі про незаконний призов до російської армії в окупованому Криму – про це повідомила прокуратура Автономної республіки Крим 7 березня.

«За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 11 років позбавлення волі заочно засуджено окупаційного військового комісара з Криму. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, що полягає у примушуванні цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах ворога (за ч. 1 ст. 438 КК України). Це перший вирок в Україні за такий злочин», – йдеться в повідомленні.

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Йдеться про громадянина Росії, який у 2018 році був призначений «військовим комісаром Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим». За даними правоохоронців, він провів п’ять призовних кампаній кримчан.

«З 2015 року ворог регулярно проводить призовні кампанії та залучає жителів півострова до служби в армії РФ. Після повномасштабного вторгнення РФ окупанти розпочали також незаконну мобілізацію кримчан», – додає прокуратура.

Наразі, за даними відомства, про підозру в аналогічних воєнних злочинах повідомили 10 військовим комісарам окупованого Криму. У судах перебувають три обвинувальні акти.

Росія провела низку призовних кампаній на окупованому Кримському півострові з моменту його незаконної анексії в 2014 році, попри протести України.