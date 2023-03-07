Половина росіян засуджує людей, які виїхали з країни через мобілізацію – опитування

Понад половина (51%) росіян негативно або із засудженням ставиться до співвітчизників, які виїхали з країни через початок масової мобілізації, свідчать дані опитування «Левада-Центру».

Позитивно або «з розумінням» до тих, хто виїхав з Росії через мобілізацію, ставляться лише 10% опитаних. Серед тих, у кого два-три роки тому до зарубіжних країн емігрували родичі або близькі, з розумінням до тих, хто виїхав через мобілізацію, ставляться 28% респондентів, із засудженням – 31%, нейтрально – 40%.

Близько половини росіян (52%) засуджують знаменитостей, які поїхали після початку війни. Соціологи відзначають, що ще 41% ставляться до знаменитостей, що поїхали, нейтрально, і лише 5% – «з розумінням». А ініціативу російських депутатів та чиновників щодо позбавлення власності людей, які з-за кордону публічно критикують російське керівництво, повністю або частково підтримують 49% респондентів.

Загалом до людей, які їдуть жити за кордон (без уточнення причин), із засудженням ставляться 25% росіян (у 2018 році таких було лише 14%). У «Левада-Центрі» вказали, що чим старші респонденти, тим більш негативно вони налаштовані щодо росіян, які виїхали.

Через оголошену Володимиром Путіним у вересні 2022 року «часткову» мобілізацію з країни, за різними оцінками, поїхали від кількох сотень тисяч до мільйона людей. Більшість росіян втекли від мобілізації до країн Центральної Азії, частина поїхала до Європи, а ще частина – емігрувала до США.

Наприкінці минулого року спікер Держдуми Вʼячеслав Володін запропонував підняти податки для тих, хто виїхав із Росії.