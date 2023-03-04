У Мінкульті анонсували посилення умов виїзду за кордон для чоловіків-артистів

В Україні можуть посилити відповідальність за порушення правил виїзду та повернення чоловіків призивного віку, йдеться в заяві Міністерства культури та інформаційної політики України.

За інформацією відомства, з метою запобігання порушенням правил перетину державного кордону, МКІП разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду чоловіків артистів.

«Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження Уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку», - повідомили в міністерстві.

Відомо, що ініціатива від Мінкульту була висунута на фоні конфлікту зі стендап коміком Андрієм Щегелем. Раніше стало відомо, що діяч культури втік з України у Туреччину, відзначивши, що «втомився від війни». Для перетину кордону він скористався дозволом на виїзд від Мінкульту.

«МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті, ускладнюється», – заявили в Мінкульті.

Крім того, в міністерстві повідомили, що ситуацію з порушенням наданого Щегелю права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації буде взято під контроль правоохоронців.

«Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави», – підкреслив Мінкульт.

23 січня президент України підписав рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. У пʼятиденний строк Кабмін мав розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

Про поїздки посадовців за кордон без належних на те підстав повідомлялося раніше. Вранці 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із народним депутатом Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд». Як повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат Микола Тищенко не мав офіційного відрядження до Таїланду.

Тищенка виключили з партії та фракції «Слуга народу». Депутат стверджує, що перебуває з відрядженням в Азії, «усі вищі керівники в курсі».

30 січня Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану.



У постанові №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.