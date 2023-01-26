Стефанчук заявив, що не погоджував відрядження Тищенка до Таїланду

Народний депутат Микола Тищенко не мав офіційного відрядження до Таїланду – про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував», – заявив він.

Раніше стало відомо, що «Слуга народу» виключила Миколу Тищенка з партії. Перед тим його звільнили з посади заступника голови фракції.

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Політична сила не назвала конкретних причин звільнення Тищенка. Водночас вранці в четвер посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд».

Микола Тищенко наразі не коментував останні події.

Днями Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила заборону державним посадовцям виїздити за кордон «на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою».