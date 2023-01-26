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Стефанчук заявив, що не погоджував відрядження Тищенка до Таїланду

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляє, що не відряджав Миколу Тищенка за кордон

Народний депутат Микола Тищенко не мав офіційного відрядження до Таїланду – про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував», – заявив він.

Раніше стало відомо, що «Слуга народу» виключила Миколу Тищенка з партії. Перед тим його звільнили з посади заступника голови фракції.

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Політична сила не назвала конкретних причин звільнення Тищенка. Водночас вранці в четвер посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд».

Микола Тищенко наразі не коментував останні події.

Днями Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила заборону державним посадовцям виїздити за кордон «на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою».

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