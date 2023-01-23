Арахамія каже, що Халімона звільнять з посади заступника голови фракції «Слуга народу»

Народного депутата Павла Халімона звільнять із посади заступника голови фракції «Слуга народу», повідомив голова фракції Давид Арахамія.
«Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції», – написав Арахамія в телеграмі.
Він закликав правоохоронні органи розпочати розслідування та дати юридичну оцінку діям депутата.
«Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання», – додав Арахамія.
За даними видання «Українська правда», Халімон улітку 2022 року придбав елітну нерухомість у престижному районі Києва, оформивши його на іншу особу.
Національне агентство з питань запобігання корупції у лютому 2022 року за результатами проведеного моніторингу способу життя посадових осіб розпочало перевірку декларацій Халімона. Депутат не коментував це повідомлення.
Крім того, ще у лютому 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляло, що за результатами проведеного моніторингу способу життя посадових осіб розпочало перевірку декларацій Халімона.
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