Тищенка виключили зі «Слуги народу». Раніше стало відомо про його поїздку до Таїланду

Народного депутата від «Слуги народу» Миколу Тищенка виключили з партії, повідомила її пресслужба 26 січня.

«Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії «Слуга Народу», голова партії Олена Шуляк ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії», – йдеться в заяві політичної сили.

Раніше речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції.

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Перед цим голова фракції Давид Арахамія заявив, що політична сила планує розглянути виключити Тищенка зі свого складу.

«Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни», – прокоментував він.

Політична сила не назвала конкретних причин звільнення Тищенка. Водночас вранці в четвер посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд».

Микола Тищенко наразі не коментував останні події.