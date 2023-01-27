Тищенка виключили з фракції «Слуга народу» – речниця

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу фракції «Слуга народу» у Верховній Раді – про це заявила речниця фракції Юлія Палійчук 27 січня.

«За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу», – написала вона в своєму Телеграмі.

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Напередодні Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу». Його також звільнили з посади заступника голови фракції.

Вранці 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд».

Сам Тищенко заявив, що перебуває в Азії з відрядженням, попри попередню заяву спікера Верховної Ради, що відрядження йому не погоджували.