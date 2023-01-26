«Для тих, хто забув». Зеленський нагадав про умови виїзду за кордон посадовців чи депутатів

Президент України Володимир Зеленський нагадав для «тих, хто забув», умови виїзду за кордон посадовців чи депутатів.



«На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо», – сказав він у своєму відеозверненні.

Цього тижня президент України підписав рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. У пʼятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження. Зеленський переконаний, що українським посадовцям більше не вдасться їздити за кордон із недержавною метою.

Про поїздки посадовців за кордон без належних на те підстав повідомлялося раніше.

Вранці 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із народним депутатом Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд». Як повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат Микола Тищенко не мав офіційного відрядження до Таїланду.

Тищенка виключили з партії «Слуга народу». Його також звільнили з посади заступника голови фракції. Вирішується питання щодо виключення Тищенка зі складу фракції.