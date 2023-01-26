У «Слузі народу» вирішують, чи виключати Тищенка із фракції – Арахамія

У фракції «Слуга народу» проводять опитування щодо виключення народного депутата Миколи Тищенка із фракції, повідомив голова фракції Давид Арахамія.



«Зараз проходить онлайн опитування по фракції щодо виключення його з фракції «Слуга народу», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

«Він формально нічого не порушив, але є моральна частина суспільного договору – під час війни всі депутати мають перебувати в Україні, окрім випадків виконання міжнародної місії... Він самостійно домовився з посольством і вирішив робити таку зустріч, хоча приїхав в країну з іншою ціллю. Враховуючи те, що це набуло великого суспільного резонансу, бо це важко пояснити людям, які не можуть виїхати, а він поїхав. Вирішили, що така поведінка є неприйнятною...», – пояснив Арахамія.

Раніше сьогодні Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу». Його також звільнили з посади заступника голови фракції.

Вранці 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд».

Микола Тищенко наразі не коментував останні події.