Тищенко стверджує, що поїхав до Азії з відрядженням – «усі вищі керівники в курсі»

Народний депутат Микола Тищенко прокоментував своє виключення з партії «Слуга народу» та звільнення з посади заступника голови фракції.

Як заявив парламентар, у грудні народні депутати президентської партії отримали задачу розвивати дружні відносини з Азією та Африкою.

«Наприклад у В’єтнамі української делегації не було з 2014 року. Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна і ми лише виконуємо накази. Моє місцезнаходження не приховую, всі мої зустрічі офіційні та задокументовані», – написав Тищенко на своїй фейсбук-сторінці.

За словами народного депутата, спершу він відвідав Хошимін у В’єтнамі, а про результати візиту повідомить після приїзду.

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«Друга зупинка. Королівство Тайланд. Так, дійсно, сьогодні я другий день перебуваю у цій країні разом зі спеціалістами по регіону. Результат: проведено зустріч з партнерами та досягнуто важливого дипломатичного погодження для підтримки України», – повідомив він.

За твердженням Тищенка, його «відрядження продовжиться, як і планувалось».

Напередодні Миколу Тищенка виключили з партії «Слуга народу». Його також звільнили з посади заступника голови фракції.

Вранці 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із Миколою Тищенком 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд».